Evinde düşen Mehmet Ali Erbil'in kaburgasında kırıklar meydana gelmiş acilen ameliyata alınmıştı.

5 gündür yoğum bakımda olan Erbil'in sağlık durumu hakkında kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil bilgi verdi.

"HASTALIĞINI TETİKLEDİ"

Kaçış sendromu durduğu zaman hızla iyileşmeye başlayacağını söyleyen Erbil, "Evde yaşadığı şey ciddi bir travma. 3 tane kaburgası kırılıp göğüs boşluğuna ciddi oranda kanama olmuştu. Uzun süredir de kaçış sendromu aylık aldığı serumlarla kontrol altındaydı ama böyle büyük bir travma geçirince o hastalık tetiklendi. Yoğun bakımdaki tedavisi hala devam ediyor. Kaçış sendromu durduğu zaman hızla toparlamaya başlayacaktır. Farklı bir hastalık olduğu için yanıtı 24 saat içinde de verebilir 48 saat içinde de verebilir."

Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in hastalığını anlattı VİDEO