taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7252
Euro
6.5794
Altın
1233.275
Borsa
93468.99
Gram Altın
227.034

Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in hastalığını anlattı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen kardeşi Yeşim Erbil, "Yoğun bakımdaki tedavisi hala devam ediyor." dedi.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 19:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in hastalığını anlattı

Evinde düşen Mehmet Ali Erbil'in kaburgasında kırıklar meydana gelmiş acilen ameliyata alınmıştı.

5 gündür yoğum bakımda olan Erbil'in sağlık durumu hakkında kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil bilgi verdi.

"HASTALIĞINI TETİKLEDİ"

Kaçış sendromu durduğu zaman hızla iyileşmeye başlayacağını söyleyen Erbil, "Evde yaşadığı şey ciddi bir travma. 3 tane kaburgası kırılıp göğüs boşluğuna ciddi oranda kanama olmuştu. Uzun süredir de kaçış sendromu aylık aldığı serumlarla kontrol altındaydı ama böyle büyük bir travma geçirince o hastalık tetiklendi. Yoğun bakımdaki tedavisi hala devam ediyor. Kaçış sendromu durduğu zaman hızla toparlamaya başlayacaktır. Farklı bir hastalık olduğu için yanıtı 24 saat içinde de verebilir 48 saat içinde de verebilir."

Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in hastalığını anlattı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

1277
Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

252
Başkan Erdoğan Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı

Başkan Erdoğan Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı

222
Ankara'da nefesleri kesen 3 saat

Ankara'da nefesleri kesen 3 saat

326
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

258
İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

115
Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM