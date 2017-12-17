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Kardeşine verilen cezaya kızıp etrafa ateş etti

İzmir'de kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilinin üzerinde av tüfeğiyle havaya ateş açan C.M. gözaltına alındı.

DHA | 17.12.2017 - 01:39..
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Seferihisar'da dün gündüz saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kardeşi Ö.M.'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan C.M., kiraladığı 35 SFG 32 plakalı araçla Cumhuriyet Meydanı'na gelerek yol ortasında durdu. Otomobilinin üzerine çıkan C.M. elindeki av tüfeğiyle bağırmaya başladı.

HAVAYA TÜFEKLE ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu söyleyen C.M., havaya 6 el ateş açtı. C.M. ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

DAĞ EVİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği C.M.'nin kullandığı otomobil, polis tarafından Turabiye Hıdırlık mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. C.M. de olayda kullandığı tüfekle birlikte Belen mevkiindeki bir dağ evinde yakaladı.

Gözaltına alınan C.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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