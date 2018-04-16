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Kardeşlik için kitap okundu

Mersin'de 'Kitabını Al da Gel' etkinliği kapsamında onlarca kişi birlikte kitap okudu.

İHA | 16.04.2018 - 12:47..
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Mersin merkez Yenişehir ilçesi Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yazar Seyit Ahmet Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KİTABINI AL DA GEL

Okuyan nesil, düşünen gelecek adlı program kapsamında 'Kitabını al da gel' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kitap okumayı seven vatandaşlar hep birlikte kitap okumanın keyfini yaşadılar.

Yapılan bu etkinlik kitap okumayanlar için iyi bir örnek teşkil etti.

Kardeşlik için kitap okundu

SESLİ ŞEKİLDE KİTAP OKUDULAR

15 Temmuz Milli Direniş Öyküsü adlı kitabın yazarı Seyit Ahmet Uzun'un, vatandaşlara ve protokole kitap imzalamasıyla başlayan etkinlikte, tüm katılımcılar 1 dakika boyunca, kardeşlik için sesli bir şekilde kitap okudu.

Kardeşlik için kitap okundu

Kardeşlik için kitap okundu

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