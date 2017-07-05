Kargo paketinden amfi yerinde tahta parçaları çıktı

Lise öğrencisi Umut Yaykıl, biriktirdiği harçlıklarıyla bir internet sitesinde gördüğü amfiyi 800 lira ödeyerek satın aldı.

TAHTA PARÇASI GÖNDERDİLER

Yaykıl'a bir süre sonra firma tarafından gönderilen kargo paketinden amfi yerine tahta parçaları çıktı.

SAVCILIĞA GİTTİ

Bunun üzerine kutuyla emniyete giden Yaykıl, internet sitesi yöneticilerinden şikayetçi oldu. Yaykıl, daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaykıl, adliye çıkışında AA muhabirine, güvenilir ve çok bilinen bir alışveriş sitesinden amfi satın aldığını söyledi.

HARÇLIKLARINI BİRİKTİRMİŞTİ

Ürünün kendisine ulaşmaması üzerine bir yetkiliyle telefonda görüştüğünü ve işlemlerin hızlandırıldığını anlatan Yaykıl, "Telefon görüşmemizin ardından bir hafta sonra ürün kargo yoluyla bana ulaştırıldı. Kutuyu açtığımda içinde sadece tahta parçaları vardı, amfi yoktu. Daha sonra tekrar görüşmeye çalıştık yetkililerle ama ulaşamadım. Kargo bedeli dahil 812 lira ödedim. Amfiyi almak için harçlıklarımı biriktirmiştim. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Yaykıl, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu dile getirerek, mağduriyetinin giderilmesini istediğini belirtti.