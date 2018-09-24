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Karı koca birbirini bıçakladı

Şiddetli geçimsizlik yaşayan karı-koca birbirlerini bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken eşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

DHA | 24.09.2018 - 17:19..
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İstanbul'da meydana gelen olayda, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 3 çocuklu Halil Keleş ile Zekiye Keleş, birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çift, mutfaktan aldıkları bıçakları birbirlerine sapladı. O sırada evde bulunan çocukları, anne babalarını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil ve Zekiye Keleş çiftini Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Zekiye Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Halil Keleş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞTI

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin 5 ay önce şiddetli bir kavgaya tutuştukları ve bu nedenle Halil Keleş'in evden uzaklaştırma cezası aldığı, yakınlarının araya girmesiyle çiftin, barıştırıldığı öğrenildi. Zekiye Keleş özel bir yemek firmasında çalıştığı, eşi Halil Keleş'in ise İETT'de otobüs şoförü olduğu belirtildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Zekiye Keleş'in cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Karı koca birbirini bıçakladı

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