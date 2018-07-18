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Karısı evden atınca çırılçıplak sokakta kaldı

Osmaniye'de karısı tarafından çırılçıplak evden kovulan adam "Evime girip kişisel eşyalarımı dahi alamıyorum, paramı yedi beni ortada bıraktı" dedi.

İHA | 18.07.2018 - 09:46..
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Uzman çavuş olarak görev yaparken malulen emekli olan 34 yaşındaki Alper Ç., 2014 yılında eşi Arzu A.’dan boşandı.

RESMİ NİKAH YAPMADAN TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Boşandıktan sonra ayrı ayrı evlerde Kadirli ilçesine yerleşen Alper Ç. ve Arzu A. 14 yaşındaki çocukları için tekrardan bir araya gelip bu kez resmi nikah yapmadan beraber yaşamaya başladılar. Ancak bir süre sonra yine çiftin aralarında şiddetli geçimsizlik meydana geldi.

Karısı evden atınca çırılçıplak sokakta kaldı

KİŞİSEL EŞYALARI VERMEDEN KOVDU

Geçen hafta eşi Alper Ç. için evden uzaklaştırma kararı aldıran Arzu A. iddiaya göre Alper Ç.’yi kişisel eşyalarını dahi vermeden evden kovdu. Akşam saatlerinde altında sadece iç çamaşırı olan ve üzeri çıplak şekilde parkta çömelmiş adamı görenler telefona sarılarak polisi aradı.

Karısı evden atınca çırılçıplak sokakta kaldı

"PARAMI YEDİ BENİ ORTADA BIRAKTI"

Polis ekipleri olay yerine gelince çıplak şekilde parkta duran Alper Ç, "Karım evden uzaklaştırdı elbisem yok ne yapayım" dedi. Mağdur olduğunu iddia eden Alper Ç, “Boşandıktan sonra eşimle yeniden barıştık birlikte yaşamaya başladık. Ben de malulen emekli oldum. Emeklilik paramı aldım. Meğer her şey para içinmiş. 50 bin lira eşimin şu anki oturduğu evini tadilat yaptırdım. Beni borçlandırdı tüm ev eşyalarını yenilettirdi. Her şeyi tamam etti sonra da evden çık git şeklinde bana baskı yaptı. Paramı yedi beni böyle ortada bıraktı. Şimdi de evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Evime girip kişisel eşyalarımı dahi alamıyorum. Giyecek bir şeyim yok cebimde 1 lira para yok çırılçıplak ortada kaldım” şeklinde konuştu.

Çıplak şekilde olay yerine gelen polis ekiplerince ekip otosuna bindirilerek karakola götürülen Alper Ç., daha sonra Kabahatler Kanununa göre ceza kesilip serbest bırakıldı.

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