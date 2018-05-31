taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4677
EURO
5,2243
ALTIN
187,30
PETR
77,4300

Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

Kağıthane'de eşini sokak ortasında döven ve ancak çevredekilerin müdahalesi durdurulan adam savcılıkta serbest kaldı.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 08:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Mehmet T., çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.

Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

BOŞANMA DAVASINDAN ÇIKMIŞLARDI

Sabah saatlerinde anlaşmalı boşanmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Nevin T. ve Mehmet T. evrak eksikliği nedeniyle davayı açamadı. Adliyeden ayrılan çift yolda gittiği sırada bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Mehmet T. eşi Nevin T’ye vurması üzerine sokaktaki vatandaşlardan meydan dayağı yemiş ve gözaltına alınmıştı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mehmet T., ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada sorgulanan Mehmet T. Savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sokak ortasında karısını döven adam linç edildi VİDEO

“ELİMDEKİ KAĞITLARLA VURDUM”

İstanbul Adliyesinde Savcılıkça sorgulanan Mehmet T., “Boşanma dilekçesi vermek için adliyeye gelmiştik, evrak eksikliğinden dolayı dilekçeyi veremedik. Yolda giderken beni tahrik etti, bende elimdeki kağıtlarla vurdum.” dediği öğrenildi.

Sokak ortasında karısını döven kişiye uçan kafa attı

Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

520
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

87
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

61
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

251
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

145
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

136
HDP savunma sanayisini bitirmek istiyor

HDP savunma sanayisini bitirmek istiyor

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94