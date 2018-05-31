Karısını döven adama kafa atan 'Kahraman' konuştu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün yaşanan olayda, Kocası Mehmet T.’nin şiddetine maruz kalan Nevin T.’nin yardımına koşan Kağıthane Belediyesi temizlik işçileri Emre Derebaşı ve Yunus Emre Bilgili o anlarla ilgili açıklama yaptı.



Emre Derebaşı ve Yunus Emre Bilgili

"İÇİMDEN GELEN SESİ DİNLENDİM, KOŞTUM"

Karısını döven adam koşarak kafa atan Emre Derebaşı, “Görevim olan bölgenin kontrolünü yaparken kadının çığlık seslerini duydum. Sese doğru baktığımda şahsın elindeki cisimle -Ben onu ilk başta sopa zannettim- kadına vurduğunu gördüm. Dolayısıyla ben de kendi içimden gelen sesi dinleyerek yardıma koştum. Vurduğunda kadının düştüğünü gördüm. Bir insan başka birisine ancak sopayla vurursa düşer.” dedi.

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"BEN DÖVMEDİM, KARIM KENDİNİ YERE ATTI"

Karısını döven adamın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yunus Emre Bilgili ise şöyle konuştu: “Benim bayanın olduğu kısma arkam dönüktü. Ben döndüğümde tam o anda adam kadının suratına vurunca biz koştuk. Önce polisler Mehmet T.’yi götürdüler. Daha sonra da bizim ifadelerimize başvurdular. Adam serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. Bizden şikayetçi olmuş. 'Ben karımı dövmedim, karım kendini yere attı, o adamlar da durduk yere beni dövdü' demiş.”

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