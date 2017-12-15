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Karlov suikasti soruşturmasında Ruslar Ankara'ya gelecek

Dönemin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastine ilişkin bulguların değerlendirilmesi için Rus heyet Ankara'ya gelerek incelemede bulunacakları.

İHA | 15.12.2017 - 19:05..
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Karlov suikasti soruşturmasında Ruslar Ankara'ya gelecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili olayın açığa çıkması için çalışmalara devam ediyor.

FETÖ BAĞLANTISI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Savcılık, Altıntaş’ın FETÖ ile bağlantısı tespit etmiş ve aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş’ın da bulunduğu ikisi polis, biri polislikten ihraç edilmiş 5 kişiyi tutuklamıştı. Savcılık, Altıntaş’ın suikastten önce irtibatta olduğunu belirlediği bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarttı. Savcılık, ayrıca, bu şüphelilerin FETÖ elebaşı Gülen ile irtibatını sağlayan bir kişiyi de tespit etti ve şüphelinin yakalanması için çalışmalarını yürütüyor.

RUS HEYET GELECEK

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus yetkililerle yürütülen ortak çalışmalar neticesinde elde edilen bulguların değerlendirilmesi için Rus yetkililer Salı günü Ankara’ya gelecek. Rus heyet ayrıca, emniyet yetkilileri ile de bir araya gelecek.

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