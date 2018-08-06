Eyyam-ı bahur sıcaklarının kapıda olduğu haberleri dönüyor sürekli. Sıcağın panzehirlerinden biri de hiç tartışmasız karpuz dedik ve karpuzdan lezzetli mi lezzetli, hafif mi hafif bir pasta yaptık. Özellikle diyetteyseniz, ama alışılan tatlardan sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Üstelik yapımı da çok kolay. Sevdiğiniz meyveleri mutfağınızda hazır edin; gerisini hayal gücünüze bırakın.

Bu lezzete küçük büyük herkes bayılacak...

Karpuz Pasta Tarifi VİDEO

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