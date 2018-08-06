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Karpuz Pasta

Yaz aylarının en sevdiğimiz meyvelerinden biri olan karpuzdan pasta hazırlayıp misafirlerinizi şaşırtmaya ne dersiniz?

Özel İçerik | 06.08.2018 - 12:00..
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karpuz pasta

Eyyam-ı bahur sıcaklarının kapıda olduğu haberleri dönüyor sürekli. Sıcağın panzehirlerinden biri de hiç tartışmasız karpuz dedik ve karpuzdan lezzetli mi lezzetli, hafif mi hafif bir pasta yaptık. Özellikle diyetteyseniz, ama alışılan tatlardan sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Üstelik yapımı da çok kolay. Sevdiğiniz meyveleri mutfağınızda hazır edin; gerisini hayal gücünüze bırakın.

Bu lezzete küçük büyük herkes bayılacak...

Karpuz Pasta Tarifi VİDEO

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