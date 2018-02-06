Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaçanta, istifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti.

"PARTİMDEN İSTİFA ETTİM"

Karaçanta, “Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak.

Kars Belediye Başkanı partisinden istifa etti ViDEO



"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bende inanıyorum ki 30 Mart 2014 akşamından sonra bugüne kadar ve bundan sonra da görev yapacağım süreç içerisinde hiçbir parti kimliği gözetmeksizin tüm Kars halkını bağrıma basmayı becerdim. Bundan sonraki süreçte de aynı şefkatle aynı sevdayla Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağım, keyif alacağım. Kars halkı bilmeli ki Belediye Başkanları Murtaza Karaçanta dimdik ayaktadır. Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim.” dedi.