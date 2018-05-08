Kars ve Ardahan'da sağanak sele neden oldu

Kars'ta sabah saatlerinde şiddetli sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda biriken sular yüzünden sürücüler de ilerlemekte zorluk çekti.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Faikbey Caddesi'nde yağmur sularının birikmesi sonucu bazı araçların büyük bölümü suya gömüldü. Sürücülerin ilerlemekte zorluk çektiği caddede aracında mahsur kalan bir vatandaş, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

Yağış sebebiyle Karadağ Caddesi ve Camlıca Kavşağı'nda bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Kars Belediyesi ekipleri bölgede önlem alarak, iş yerlerine dolan suları tahliye etti.

ARDAHAN DA SULAR ALTINDA

Ardahan'da da şiddetli sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur, bazı alanlarda göletlerin oluşmasına neden oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşları şiddetli yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı uyardı.