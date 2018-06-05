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Kars’ta 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda 2 bin 780 paket kaçak sigara bulundu.

İHA | 05.06.2018 - 11:35..
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars’ta 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

BİNLERCE PAKET KAÇAK SİGARA

KOM ekiplerince eski garajlar mevkiinde şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir kişiye ait valizde yapılan aramada 2 bin 680 paket kaçak sigara, yine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise 100 paket olmak üzere toplam 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında, ‘5607 Sayılı Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu’ Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kars’ta 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

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