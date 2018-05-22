Kars’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kağızman Çemçe-Madur Bölgesi’nde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı istihbari çalışma ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu 8 kişilik Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tespit edildi. Teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirirken, 2 teröristin ise yakalanması için çalışmalara başlandı.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR"

Konuyla ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir." denildi.