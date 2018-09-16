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Kars'ta 9 yaşında kız çocuğu kayboldu

Kars'ın bir köyü kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arıyor.

AA | 16.09.2018 - 23:29..
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Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan Sedanur Güzel'in için arama çalışması yürütülüyor. İlçeye bağlı Paslı köyünde, öğlen yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Güzel'den haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı.

Kars'ta 9 yaşında kız çocuğu kayboldu

EKİPLERE KÖY HALKI DA KATILDI

Uzun süren çalışma sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi.

Köye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Sedanur'u arama çalışmaları dedektör köpekler eşliğinde sürdürülüyor.

Kars'ta 9 yaşında kız çocuğu kayboldu

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