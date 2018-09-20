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Kars'ta kaybolan çocuk olayıyla ilgili tutuklama

Kars Kağızman'da 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA | 20.09.2018 - 09:32..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı.

Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.
Ertan B, Kars Cezaevine gönderildi.

Kars'ta kaybolan çocuk olayıyla ilgili tutuklama

YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERMEDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel", Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" ile yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Kars'ta kaybolan çocuk olayıyla ilgili tutuklama

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