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Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı

Kars'ta, Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin ekip otosuna çarpan, askerlerin taşındığı midibüs devrildi.

AA | 07.06.2018 - 11:43..
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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kars Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü kavşağında meydana geldi.

YILDIRIM'IN KORUMALARININ ARACINA ÇARPTI

Hastaneye askerlerin taşındığı belirtilen midibüs, mitinge katılmak üzere Kars'a gelecek Başbakan Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin aracına arkadan çarpıp, devrildi.

Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı

33 ASKER İLE 2 POLİS YARALANDI

Kazada 33 asker ile 2 polis, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı asker ve polisler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Asker ve polislerin hastaneye kaldırılmasının ardından midibüs, çekiciyle yoldan kaldırılınca yol, trafiğe açıldı. Yaralı asker ve polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı

Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı

Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı

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