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Kars'ta yardım için verilen kömürü çaldılar

Kars'ta, bir aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen 2 ton kömür çalındı.

AA | 09.01.2018 - 13:24..
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Kars'ın Yeni Mahalle Bedirhan Sokak'ta ikamet eden S.C.T., deposundan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gönderilen yaklaşık 2 ton kömürünün çalındığını fark etti.

S.C.T.'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen hırsızlık zanlıları S.C. ve A.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 kişi, çaldıkları kömürü F.A.'ya sattıklarını itiraf etti.

Kars'ta yardım için verilen kömürü çaldılar

Polis ekipleri belirlenen adrese de operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı ve çalınan kömürlere el koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren S.C. ve A.B. ile F.A. hakkında işlem yapıldı. Çalınan 2 ton kömür ise S.C.T.'ye teslim edildi.

Kars'ta yardım için verilen kömürü çaldılar

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