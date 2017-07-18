Kart dolum gişesi hırsızları yakalandı

Kayseri'de 2 genç 'Aktif 38 Gişesi' içerisindeki otobüs bilet dolum makinesini kırıp içerisindeki parayı alarak kaçtılar.

GİŞEYİ TAŞLA KIRDILAR

Sabıkalı olduğu belirlenen soygun girişimi öncesi güvenlik kamerasını taşla kırdı. 28 Haziran'da Merkez Melikgazi İlçesi, Melikgazi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde bulunan Aktif 38 bilet dolum kabinine gelen 19 yaşındaki Ö.T. ve 21 yaşındaki M.S. kart dolum gişesini taşla kırarak gişe kasasındaki 1260 TL'yi çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINI DA KIRDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. İki arkadaşın hırsızlık öncesi dolum kabini içinde yer alan güvenlik kameralarını fark ettikten sonra ellerine aldıkları taş ile güvenlik kamerasını kırdıktan sonra hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralar ile kaydedildi.