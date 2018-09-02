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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yerleştirme başarısı

YKS yerleştirme sonuçlarında, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin elde ettiği başarı dikkat çekti.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 15:07..
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ÖSYM, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, başarılı çizgisiyle dikkat çeken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi yine başarılı bir tabloya imza attı.

Sonuçlara göre, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 23'ü Boğaziçi Üniversitesi, 14'ü İstanbul Teknik Üniversitesi, 10'u Marmara Üniversitesi, 7'si İstanbul üniversitesi, 7'si Gebze Teknik Üniversitesi, 7'si Medeniyet Üniversitesi, 4'ü Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girmeye hak kazandı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yerleştirme başarısı

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyot. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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