Kartal'da oy sayımı sırasında kavga

Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kartal İMKB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde oylar sayıldığı sırada, sandık görevlileri ve parti müşahitlerinin de içinde bulunduğu grup arasında tartışma çıktı.

3 KADIN YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 3 kadın yaralandı. Kavga nedeniyle oy sayımına bir süre ara verilirken, okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Okul ve çevresinde polisin güvenlik önlemi aldı.