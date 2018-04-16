Kartal’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

G.Saray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın devre arasında Arda Turan'la hakem Halil Umut Meler arasındaki konuşmaya Hasan Şaş dahil oldu. Şaş, hakemle konuşan Arda'ya sözlü saldırıda bulundu.

Mühendis ordusu kurmaya başlayan TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uçaktaki yazılımdan donanımına kadar her aşamayı milli teknolojiyle yapacak.

Uyum komisyonlarının yaptığı çalışmalardan, görev yapmadan maaş alan merkez valilerini yıkan bir karar çıktı.

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Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Basın karşısında Suriye'ye yapılan saldırı ile kendi kendini öven Macron bir anda kontrolü kaybederek, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" dedi.