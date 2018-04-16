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Kartal’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kartal'da, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya E-5 karayolunda yolcu indiren bir otobüsün neden olduğu anlaşıldı.

İHA | 16.04.2018 - 13:39..
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Kartal E-5 karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Murat Polat’ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, bir yolcu otobüsüne çarpmıştı.

Kazada sürücü Murat Polat, annesi Paşa Polat, akrabaları Esengül Kaya ve oğlu Eren Kaya hayatını kaybetmiş, Gülbeyaz Polat ise ağır yaralanmıştı.

KAZANIN SEBEBİ E-5'TE YOLCU İNDİREN OTOBÜS

Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Kamera görüntüleri, kazaya E-5 karayolunda yolcu indiren otobüsün neden olduğunu ortaya çıkardı.

Kartal’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

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