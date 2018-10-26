Kartepe Zirvesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen “Göç, Mültecili ve İnsanlık” zirvesi İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla başladı.

Zirvede söz alan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türkiye ile birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar somut sonuçlar vermektedir." dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimi yıl ilki düzenlenen Kartepe Zirvesi, bu yıl “Göç, Mültecilik, İnsanlık” konularını ele almak için tekrar başladı.

Kartepe’de Kocaeli Büyükşehir Belediye(KBB) Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen zirveye; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü İrana Vojackova Sollorado, Yunanistan eski başkanı George Papandreou, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi pati ve STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"ENTELLEKTÜEL BİR KATKI SUNMAK İSTEDİK"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu yıl zirvemizin teması göç, mültecilik ve insanlık. Bu konu hakkında, Dünyanın dört bir yanında yüzlerce kurum, binlerce toplantı yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen bu temayı tercih ettik. Zira yangın devam ediyor. Alevler üstümüze üstümüze geliyor. Bu yangını söndürme seferberliğine, entelektüel bir katkı sunmak istedik. Bu nedenle göç konusunu seçtik. Gayretimiz; Aylan bebeklerin, Rawda Nurların, Ümranların hayatta kalması, insanlık vicdan ve gücünün kendini göstermesi içindir. Göç, insanın köklerinden kopması, koparılmasıdır. Göç, 100 yıldır, bin yıldır toprağına kök salmış insanın, bilmediği bir toprakta yeniden var olma çabasıdır. Herkes toprağında, huzur içinde yaşasın isteriz. Zira her ülkenin olduğu gibi, bizim de bir düzenimiz var. Beklenmeyen göç yükü, bunların tamamını etkiliyor. Büyük göç dalgalarıyla, yerleşik olan her şey, güçlükle yeniden kuruluyor.” dedi.

"SOMUT SONUÇLAR VERİR"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Göç, çağdaş dünyanın en büyük sosyal fenomenleri arasında sayılmaktadır. Göç her zaman için tarihte karşımıza çıkmıştır. Bazen nüfus bazen farklı sıkıntılardan dolayı göç olayları yaşanmıştır. Bugün uluslararası göç rakamlarına baktığımız zaman göçler 250 milyona ulaşmış durumda. Küresel nüfusun yüzde 3 buçuğunu kapsamakta. Dünya çapına baktığımızda 70 milyon birey ve yerinden edilmişlerin rakamı 40 milyondur. Başka çare bulamayarak evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Suriye’ye baktığımız da 7 milyon Suriyeli yerinden edilmiştir, 6 milyon Suriyeli de başka yerlerde kendilerine yuva aramaktadır. 3 buçuk milyonu Türkiye’de yer almakta. İnsanların serbest hareket haklarını elbette insan hakları ile paralel şekilde değerlendireceğiz. Bu noktada elbette pek çok çaba ve işbirliği devam etmekte. AB, Suriye krizinin başladığı zamanlardan bu yana el ele çalışarak insani yardımlarını esirgememektedir. Türkiye ile birlikte sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar net şekilde karşımızdadır, somut sonuçlar vermektedir. Gündemimiz oldukça yoğun, sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirip göçmenlere yardım için çabalarımızı sürdüreceğiz. Göçmenlik yük değil, fırsat olmalıdır.” dedi.

"GÖÇ HERKESİ ETKİLİYOR"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Irna Vojackova Sollorano ise, “Benim için burada bulunmak büyük bir onur. Bahsi geçen meseleler küresel olduğu kadar özellikle Türkiye’yi yakından etkileyen durumlardır. Göç herkesi etkilemekte. Kimileri için acil kimileri için ise 2’nci planda kalmakta.” diye konuştu.

ZİRVE 28 EKİM'DE SONA ERECEK

Konuşmaların ardından düzenlenecek oturumlarla devam edecek olan Kartepe Zirvesi’nde dünyadaki büyük göç olayları, göç sorunlar ve çözümler ele alınacak. Yabancı ve Türkiye’den birçok konuşmacının yer alacağı zirve 28 Ekim’de sona erecek.