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Kartepe’de camilere çevre düzenlemesi yapılıyor

Kartepe'deki ibadethanelerin eksiklikleri, yapılan çevre düzenlemesiyle gideriliyor.

16.01.2017 - 16:23
  1. Haberler
  2. Emlak

Kartepe Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmalarını cami cemaatlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Kartepe’de camilere çevre düzenlemesi yapılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cami cemaatlerinin taleplerini çözüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor.

ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bu kapsamda ekipler Suadiye mahallesi Harmanlık sokak üzerinde bulunan Ulu Cami avlusunda çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Ulu Cami çevre düzenleme projesi kapsamında, cami çevresi dekoratif beton duvar ile çevrelendi.

Kartepe’de camilere çevre düzenlemesi yapılıyor

"ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

900 metrekarelik alanda parke çalışması yapıldı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Her şey Kartepeliler için. Halkımızın beklentilerine karşılık veren düzenlemelerimiz geniş bir yelpazede sürmektedir. Yeni yılda da Kartepe’ye değer katan çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.

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