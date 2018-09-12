taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3715
Euro
7.4162
Altın
1204.144
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.893

Kartı ATM'ye sıkışınca ortalığı birbirine kattı

Olay yerine gelen polis ekiplerine tükürüp küfür eden Dilara Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

DHA | 12.09.2018 - 11:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Dilara Ö., hesabındaki 1500 TL'yi çekmek için dün saat 15.00 sıralarında PTT ATM'sini kullanmak istedi.

KARTI SIKIŞTI, ATM'Yİ TEKMELEDİ

Para kartını ATM'ye yerleştiren Dilara Ö., parayı çekeceği sırada makine hata verdi. Parayı çekemediği gibi kartı da ATM'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek bağırmaya başladı.

Kartı ATM'ye sıkışınca ortalığı birbirine kattı

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

ATM'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., durumu fark edip kendisine müdahale etmek isteyen özel güvenlik görevlilerine de bağırdı.

PTT şubesine giren Dilara Ö., içerideki çiçekleri devirip camları da tekmeledi.

Personele küfür edip saldıran Dilara Ö., parasını ve sıkışan kartını istedi.

Kartı ATM'ye sıkışınca ortalığı birbirine kattı

POLİSE HAKARET EDİP TÜKÜRDÜ

Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Dilara Ö. ile konuşup sakinleştirmek istedi. Konuşmaları dinlemeyen ve küfür etmeye devam eden Dilara Ö., çevreye zarar vermeyi sürdürdü.

Bunun üzerine bir polis memuru, genç kadına ters kelepçe takarak yere yatırdı.

Canının yandığını ve polisin kendisine kötü davrandığını öne süren Dilara Ö., kelepçe takan polis memuruna tükürdü. Hem küfür eden hem de sık sık tüküren Dilara Ö.'ye PTT girişinde toplanan kalabalık da tepki gösterdi.

Dilara Ö. yarım saat süren çabalara rağmen bir türlü sakinleşmeyince polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kartı ATM'ye sıkışınca ortalığı birbirine kattı

SERBEST KALDI

PTT yetkilileri Dilara Ö.'den şikayetçi olmadıklarını söyledi. Dilara Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polise küfür etmesini bir türlü kabullenemediğini belirten çevredeki vatandaşlardan Nuh Yüreğir, "ATM'ye kartını sıkıştırdı sanırım. Yanında bir arkadaşı da vardı. Ona da bıçak çekip, dövdü. İçeri girdi her yeri dağıttı. Polisler geldi. Onlara da hakaret edip küfür etti" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

125
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

133
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

53
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

27
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

23
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM