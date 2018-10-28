taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Kasap lakaplı torbacı kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 torbacı tutuklandı.

İHA | 28.10.2018 - 10:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri uzun süredir peşinde oldukları, uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı öğrenilen “Kasap” lakaplı torbacı Bülent Y.’nin, Bahçelievler’de bir evde olduğunu belirledi. Fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye basan narkotimler, hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti.

Kasap lakaplı torbacı kıskıvrak yakalandı

Ardından narkotik polisi, Çobançeşme Mahallesi Bozkurt Sokak üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda daireye gelen narkotimler, uyarıları rağmen açılmaması üzerine koçbaşıyla kapıyı kırdı. İçeriye giren tim, peşinde olduğu 2 zehir tacirini kıskıvrak yakaladı. Torbacıları kelepçeleyerek yere yatıran tim evde arama yapmaya başladı.

ÇORAPLARDAN VALİZLERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda narkotimler, salondaki bir dolabın içerisinde çoraplara gizlenmiş çok miktarda ot esrar ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, bazanın altına saklanmış poşetlerin içerisinde ise satışa hazır şekilde 229 adet uyuşturucu madde buldu.

Kasap lakaplı torbacı kıskıvrak yakalandı

Operasyon esnasında torbacıların pencereden aşağıya attığı belirlenen valizin içerisinde de hassas terazi ve bir miktar “skunk” diye tabir edilen maddeler ele geçirildi. Bulunan tüm maddelere ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 6 bin 150 liraya polis ekipleri tarafından el konuldu.

KASAP LAKAPLI TORBACI VE ARKADAŞI YAKALANDI

Öte yandan operasyon kapsamında narkotimler tarafından uzun süredir aranan “Kasap” lakaplı Bülent Y. ve Aziz K. da kıskıvrak yakalandı. Torbacılardan Bülent Y.’nin çevrede kendini esnaf olarak tanıttığı, yaşadığı evde uyuşturucu madde depoladığı ve satışını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kasap lakaplı torbacı kıskıvrak yakalandı

Torbacıların ele geçirilen cep telefonlarında yapılan fiziksel incelemede ise uyuşturucu trafiği tespit edildi. Şifreli konuşmalar yapan zehir tacirlerinin, mesajlaşma programlarıyla birbirlerine attığı konumlarda ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonun ardından narkotimler tarafından gözaltına alınan Bülent Y. ve Aziz K. ters kelepçe yapıldıktan sonra başları eğdirilerek polis aracına bindirildi. Şubeye götürülen ve ifadelerini alınarak sorgulanan 2 torbacı, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasap lakaplı torbacı kıskıvrak yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

113
Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

312
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

30
Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

60
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

103
Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

87
Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı kutlaması

Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı kutlaması

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM