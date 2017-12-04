Kasım ayı enflasyon rakamları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,02 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,30 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ DOMATESTE

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 45,29 ile domateste görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 19,95 ile karnabaharda oldu.

TÜFE'de, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,49, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,87 artış oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,77 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,11, ulaştırmada yüzde 2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,84 ve konutta yüzde 1,25 artış yaşandı.

EN AZ ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERDE

Kasımda endekste aylık bazda en az artış 0,01 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18,56 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bu grubu, gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 15,78), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 13,39), ev eşyası (yüzde 12,85) ve sağlık (yüzde 12,38) izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 47'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 295'inin ortalama fiyatlarında artış, 72'sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.