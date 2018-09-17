Kasırga ABD'de 1'i bebek 17 kişiyi öldürdü

Yetkililer, tropik depresyon halini alan kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

3 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü belirtildi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da yaptığı basın açıklamasında, "Kasırga şu ana kadar en tehlikeli noktasına ulaştı." dedi.

Ayrıca yetkililer Kuzey ve Güney Carolina'da ani su baskınlarına karşı tetikte olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Kuzey Carolina'daki Cape Fear Nehri'nin de sularının gittikçe yükseldiği ve bir iki gün içinde taşabileceği duyuruldu. Su baskını tehlikesine karşı nehir çevresindeki 2 bin 800 ev için tahliye uyarısı yapıldı.

1 MİLYONA YAKIN KİŞİ ELEKTRİKSİZ

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" seviyesine düşürüldüğünü duyurdu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.