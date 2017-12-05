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Kastamonu'da 6 kişilik aile kış günü evsiz kaldı

Kastamonu’da çıkan yangında üç katlı bir konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 6 kişilik aile kış günü evsiz kaldı.

İHA | 05.12.2017 - 08:46..
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Kastamonu’nun merkeze bağlı Çiğil Köyünde ikamet eden Hasan Şener’e ait konakta, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı.

Kastamonu'da 6 kişilik aile kış günü evsiz kaldı

YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KONTROLE ALINDI

Yangın esnasında evde bulunan Hasan Şener ile Fevziye Şener, ilk olarak ahırda bulunan hayvanları kurtardı. Ardından garajda bulunan otomobili de yangın yerinden uzaklaştıran Hasan Şener ve Fevziye Şener, bu esnada itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Daday Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi.

6 KİŞİLİK AİLE EVSİZ KALDI

Çıkan yangında üç katlı konak, içerisinde eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konağın yanması sonucu 6 kişilik aile, kış günü evsiz kaldı. Öte yandan jandarma ekipleri, yangın mahalline gelerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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