Kastamonu'da aracın çarptığı bozayı öldü

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, içki yasağı ile karşı karşıya. Yeni çıkması planlanan yasaya göre şehirde akşam 7'den sonra içki şişesini poşetle dahi taşımak yasaklanacak.

Van'da bir grup dalgıç, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekmek için su altında temsili olarak mangal yapıp çay içtiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmeyi düşünüyorsanız, birkaç dakikanızı ayırın deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkaralım sizi...

1 Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza Rusya'da bir kadın, metroda elinde taşıdığı pet şişeyle, bacaklarını ayırarak oturan erkekleri cezalandırarak üzerlerine çamaşır sulu su karışımı döktü.

2 CHP altın rezervi çalışmasına da karşı Türkiye'de yapılan projelerin karşıtı CHP, bu kez de Sivas'ta sahneye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve 6 milletvekili sondaj çalışmasına karşı çıktı.

3 Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak Memurlar, haftalık 40 saatlik mesaiyi nasıl tamamlayacağına kendileri karar verecek.

4 ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması ABD'de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği etkinliğinde Başkan Erdoğan'ın boynuna sarılan Filistinli Ebubekir Serag, "Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey" dedi.

5 Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım Pahalı gömlek almasını eleştirenler arasında CHP'li arkadaşlarının olmasına sinirlenen Gürsel Tekin, partililere sert sözler söyledi.

6 Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı Şanlıurfa’da tarımsal sulama alanları ve konutlarda kaçak denetimi yapan Dicle Elektrik ekiplerine bir grubun taş ve sopalarla saldırması sonucu 3 görevli yaralandı.