Kastamonu'da aracın çarptığı bozayı öldü

Mülayim Çoban'ın kullandığı 34 FF 1193 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak geçidi mevkisinde bir bozayıya çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bozayı, olay yerinde telef oldu.
Bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından alındı.
Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu. Jandarma ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, karayolundan geçen sürücüler telef olan ayının fotoğrafını çekmeye çalıştı.