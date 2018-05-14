Kastamonu'da genç kadın eşi tarafından bıçaklandı

28 yaşındaki E.Ü. boşanmak üzere olduğu 21 yaşındaki eşi A.Ü. ile barışmak istedi. Bir köprü üzerinde bulunan çift tartışmaya başladı. Eşine saldıran E.Ü, genç kadını 17 yerinden bıçakladı.

ÇEVREDEKİLER YAKALADI

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine E.Ü., yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı.

Barışma talebini kabul etmeyen eşini 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan E.Ü., ardından olay yerinden kaçmak istedi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar, kaçmaya çalışan E.Ü.’yü yakaladı. Vatandaşlar, yakaladığı E.Ü.’yü darp ederek linç etmek istedi.





POLİS LİNÇTEN KURTARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ü.’yü vatandaşların elinden alarak hastaneye ulaştırdı. Bazı vatandaşlar, Anneler Günü’nün kutlandığı bugünde eşine yönelik bıçaklı saldırıda bulunan E.Ü.’ye tepki gösterdi.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan A.Ü. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.