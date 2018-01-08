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Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı

Kastamonu'da iki evin yandığı ve 5 kişilik aileden 4 kişinin ortadan kaybolduğu olayın ardından, evlerin temelinde yeniden arama yapıldı.

AA | 08.01.2018 - 16:57..
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Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 40 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin evinin temeli yeniden arandı.

EVLERİ 29 KASIM'DA YANMIŞTI

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar, Bürme köyü civarı ile yanan evlere 10 kilometre uzaklıktaki aileye ait traktörün terk edildiği Elmayakası köyünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı

TOPRAK ELEKTEN GEÇİRİLİYOR

Fazıl Çataloğlu'nun akrabaları, yanan iki evin temelinde yeniden arama yapılmasını talep etti. Bunun üzerine jandarma tarafından iki evde tekrar arama yapıldı.

Toprak elekten geçirilirken, bulunan deliller incelenmek üzere toplandı.

Olay günü ve sonrasında yaklaşık bir hafta boyunca Fazıl ile akrabası Ahmet Çataloğlu'nun yanan evlerinde arama yapılmıştı.

Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı

Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı

NELER YAŞANMIŞTI?

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen ceset bulunmuştu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken, 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti.

Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı

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