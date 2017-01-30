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Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile ölü inek vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine inceleme ekipleri geldi.

30.01.2017 - 09:50
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İneğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin genç çiftçilere destek amaçlı yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi.

Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu

SAHİLE ÖLÜ İNEK VURDU

Gemilerle yurtdışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşmüş olma ihtimali olduğunu ifade eden Cide Tarım Müdürlüğü yetkilileri, “Kulak küpe numarasından ülkemiz kayıt sistemine ait olmadığı anlaşılan inek, belediye ekiplerine ait iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak ve kireçlenerek sokak köpeklerinin erişemeyeceği derinlikte gömülerek imha edilmiştir. Bilinçli Cideli vatandaşlarımızın ihbarı sayesinde kısa sürede yerinde tespit edilerek müdahalede bulunulan inek, olası herhangi bir bulaşıcı hastalık saçmadan derin bir çukura gömülerek imha edilmiştir” denildi.

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