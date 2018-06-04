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Kastamonu'da sokaklarda görülen yılanlar tedirgin ediyor

Kastamonu’da son günlerde sıkça görülen yılanlara bir yenisi daha eklendi. İtfaiye ekipleri, iki ayrı yerde görülen yılanları yakalayarak, doğal hayata bıraktı.

DHA | 04.06.2018 - 17:36..
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Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisindeki bir rögar kapağında yılanı gören öğrenciler, durumu Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılan yılan tekrar rögara düştü. Kastamonu kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde sıkça yılan görmeye başlayan yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlardan bazıları 17 Ağustos 1999 depremi öncesinde de bölgede sıkça yılanlara rastlandığını söyledi.

Kastamonu'da sokaklarda görülen yılanlar tedirgin ediyor

"NEDENİ EKOLOJİK DENGENİN BOZULMASI"

Kastamonu'da veterinerlik yapan Veteriner İhsan Özbay, kentte son günlerde sıkça yılan görülmesinin nedeninin ekolojik dengenin bozulması ve yağışların bölgede sıkça yaşanmasına bağladı.

Sokaklarda görülen yılanlar tedirgin ediyor VİDEO

CADDEDEKİ YILANI DA İTFAİYE EKİBİ YAKALADI

Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı görenler belediyeden yardım istedi. Caddeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Kastamonu'da sokaklarda görülen yılanlar tedirgin ediyor

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