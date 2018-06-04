Kastamonu'da sokaklarda görülen yılanlar tedirgin ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika ziyaretinde Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede Menbiç için yol haritası onaylandı.

Kastamonu’da son günlerde sıkça görülen yılanlara bir yenisi daha eklendi. İtfaiye ekipleri, iki ayrı yerde görülen yılanları yakalayarak, doğal hayata bıraktı.

Suriye'nin, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı Bab ilçesinde bazı yerel meclisler, "Vefa" adıyla Türk lirasına destek amaçlı kampanya başlattı.

Adana'da yakalanan ve ülkelerinde idam veya hapis cezası alacaklarını söyleyen 2 İranlı göçmenin, güvenli başka bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de kalmalarına karar verildi.

1 ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy oranına ulaştığı görüldü.

2 Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

3 CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi CHP'li milletvekili Gülay Yedekçi, Muharrem İnce'nin seçim çalışmalarına katıldı, İnce ile otobüsten fotoğraf paylaştı.

4 Konsensus'un 24 Haziran anketi Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile MHP, Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

5 3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli memurlara 3 bin 600 ek göstergenin daha önce emekli olanları da kapsayacağını söyledi.

6 Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bedelli için görüşme yaparız" açıklamasının ardından konuyla ilgili bir yorum da Başbakan Yıldırım'dan geldi.