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Kastamonu'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi vefat etti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

AA | 17.06.2018 - 04:07..
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Ali Erol ile Enver Ergin yönetimindeki otomobiller, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA.

Kazada Enver Binen'in kullandığı otomobilde bulunan Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban ve Müzeyyen Ergin yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile Erol'un aracında bulunan Ragıp Kara, ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastanesinde tedavi altına alındı.

Enver Binen, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi

Öte yandan yaralılardan birinin yanında oğlunun kimliğinin de bulunması nedeniyle daha önce yaralı olduğu belirlenen bir kişinin araçlarda yer almadığı tespit edildi.

Kastamonu'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

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