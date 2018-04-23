taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0800
EURO
5,0102
ALTIN
174,90
PETR
73,6300

Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'da doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Meydana gelen patlama sonrası 7 ev kullanılmaz hale geldi.

İHA | 23.04.2018 - 03:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kastamonu’nun Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde iddialara göre sahibi henüz öğrenilemeyen evde, ev sakinlerinin olduğu esnada doğalgaz patlaması sonucunda yangın başladı.

Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi


EVLERDE OLANLAR KURTARILDI

Olay sırasında evde bulunan ev sakinleri mahallelinin yardımları ile evden çıkarıldı. Ahşap kargir binada başlayan yangın sonrası alevler, bir anda tüm evi sardı. Yangının çıktığı binanın etrafında bulunan diğer evlere ve bir konağa da sıçradı.

Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi


İhbar sonrasında yangın mahalline Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ayrıca yangın sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan doğalgaz firmasıyla elektrik firması, hem doğalgazı hem de elektrik akımlarını kesti.

Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi


EKİPLER YETERSİZ KALDI

Yangında itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu çevre ilçelerden yardım istendi. Ayrıca yangın yerine orman arazözleri ile İl Özel İdaresine ait su tankeri yangına müdahale etti.

40’a yakın itfaiye aracı, orman arazözü ve su tankerlerinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çorum'da düğün konvoyu kaza yaptı: 22 yaralı
Çorum'da bir düğün konvoyunun da karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Kazada ağır 22 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ordu'da denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gitti. Düşen 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı
Van’ın Gürpınar ilçesinde kardan dolayı dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü
Sakarya'da içinde 10 kişinin bulunduğu çip dereye uçtu. 9 kişinin yaralandığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

12
2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı

2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı

6
Yasemin Allen evlilik konusunda kararsız

Yasemin Allen evlilik konusunda kararsız

6
Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü

Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü

5
Premier Lig'de yılın oyuncusu Salah oldu

Premier Lig'de yılın oyuncusu Salah oldu

7
TSK Afrin'de tuzakları imha etmeye devam ediyor

TSK Afrin'de tuzakları imha etmeye devam ediyor

1
Ordu'da denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM