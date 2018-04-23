Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu’nun Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde iddialara göre sahibi henüz öğrenilemeyen evde, ev sakinlerinin olduğu esnada doğalgaz patlaması sonucunda yangın başladı.





EVLERDE OLANLAR KURTARILDI

Olay sırasında evde bulunan ev sakinleri mahallelinin yardımları ile evden çıkarıldı. Ahşap kargir binada başlayan yangın sonrası alevler, bir anda tüm evi sardı. Yangının çıktığı binanın etrafında bulunan diğer evlere ve bir konağa da sıçradı.





İhbar sonrasında yangın mahalline Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ayrıca yangın sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan doğalgaz firmasıyla elektrik firması, hem doğalgazı hem de elektrik akımlarını kesti.





EKİPLER YETERSİZ KALDI

Yangında itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu çevre ilçelerden yardım istendi. Ayrıca yangın yerine orman arazözleri ile İl Özel İdaresine ait su tankeri yangına müdahale etti.

40’a yakın itfaiye aracı, orman arazözü ve su tankerlerinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.