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Katalan lider Puigdemont Avrupa'da görülürse tutuklanacak

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont için tutuklama kararı çıkarttı.

AA | 23.03.2018 - 22:30..
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Katalan lider Puigdemont Avrupa'da görülürse tutuklanacak

Yüksek Mahkeme, 25 ayrılıkçı Katalan hakkında bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle yargılama kararı almasının ardından firari Katalan politikacılar için harekete geçildi.

"SÜRGÜN YOLUNU SEÇTİ"

Mahkeme, bugünkü duruşmaya katılmayan ve "sürgün yolunu" seçtiğini açıklayan (ERC) Genel Sekreteri Rovira hakkında uluslararası, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu 5 firari hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

İspanya resmi haber ajansı EFE, yargı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rovira'nın İsviçre'ye kaçtığını yazdı.

Rovira'nın yanı sıra, bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçiler Carles Puidemont (Belçika), Antoni Comin (Belçika), Meritxell Serret (Belçika), Lluis Puig (Belçika), Clara Ponsati (İskoçya) ve Anna Gabriel (İsviçre) firari durumda.

Gabriel hakkında herhangi bir karar alınmadığı bildirildi.

5 KİŞİ İÇİN DAHA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Öte yandan, bugün alınan karar çerçevesinde aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanmasına karar verildi. Son kararla, bağımızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanarak tutuklanan ayrılıkçı Katalanların sayısı 9'a çıktı.

Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalandan 9'u tutuklandı, 9'u kefaletle serbest bırakıldı, 7'si kaçtı, kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmedi.

Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

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