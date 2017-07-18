taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.217
USD
3,5226
EURO
4,0611
ALTIN
140,14
PETR
48,4900

Katar ambargo uygulayan ülkelere dava açacak

Katar yönetiminin, uluslararası mahkemelerde dava açacağı ve bu nedenle oluşan zararın tazmin edilmesini talep edeceği bildirildi.

18.07.2017 - 07:47
  1. Haberler
  2. Dünya

katar

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Klaus Schwab, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Francis Gurry ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Roberto Azevedo ile bir araya geldi.

KEYFİ UYGULAMALAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Körfez'deki kriz, ambargo uygulayan ülkelerin seyahat yasağı, kara, hava ve deniz sınırlarının kapatılması gibi keyfi uygulamaları ele alındı.

Al Sani, "Katar, gerekli tüm yasal prosedürleri uygulayacak ve ambargo uygulayan ülkelerin yargılanması için bölgesel ve uluslararası mahkemeler ile kurumlara başvuracaktır." ifadesini kullandı.

ZARARLARIN KARŞILANMASI..

Yerli ve yabancı şirketlerin ambargo nedeniyle oluşan zararlarının karşılanması için Katar'ın söz konusu ülkeler aleyhinde dava açacağını aktaran Al Sani, davaların ne zaman ve hangi mahkemelerde açılacağı ya da talep edilecek tazminatla ilgili bilgi vermedi.

Bankalar ile mali şirketlerin Katar'la "Katar riyali" üzerinden işlem yapmasına izin verilmediğine, Katar şirketlerinin bu ülkelerdeki serbest ticaret bölgelerindeki mallarında tasarrufta bulunmasının engellendiğine ve ülkesinin yatırımlarına kısıtlamalar getirildiğine değinen Al Sani, söz konusu ülkelerin bu uygulamalarının, WTO'nun belirlediği ilkeler ve anlaşmaların yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması anlaşması ve fikri mülkiyet haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir
25 yaşında başarıyı yakalayan 5 kişi
Donald Trump, Jennifer Lawrence, Steve Jobs, Kat Cole ve Mark Zuckerberg iş hayatındaki başarılarıyla gençlere örnek oldu.
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka Adası'nda 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
G20 gösterilerinin yol açtığı zarar 12 milyon Euro
Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan G20 Zirvesi'ne yönelik protestolarda çıkan şiddet olaylarının bilançosu açıklandı.
ABD'nin Suudi Arabistan'a laptop yasağı kaldırıldı
ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, Suudi Arabistan'dan ABD'ye direkt uçuşlarda uygulanan laptop yasağının kaldırıldığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

52
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

60
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

53
Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

7
Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

17
Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

19
G20 gösterilerinin yol açtığı zarar 12 milyon Euro

G20 gösterilerinin yol açtığı zarar 12 milyon Euro

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM