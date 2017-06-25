Katar Havayolları CEO'su Trump'a ateş püskürdü

Katar Havayolları CEO'su Akbar Al Baker, Al Jazeera'nın muhabiri Andrew Simmons'a verdiği röportajda birçok konuya açıklık getirirken uygulanan yaptırımlara da değindi.

CEO HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

Al Baker, ABD'nin Katar'a uyguladığı yaptırımlar sonrası hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Al Jazeera'nın muhabiri Simmons bunun üzerine, "Ama Donald Trump sizin arkadaşınız değil mi?" diye sordu.

"ÜLKEMİN KARŞISINDA DURAN BİRİ NASIL ARKADAŞIM OLABİLİR?"

Sorulan sorunun hemen ardından kızgınlığını gizleyemeyen Al Baker, "Adaletsiz bir şekilde ülkemin karşısında duran biri nasıl arkadaşım olabilir?" şeklinde bir cevap verince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

"YARA ALACAKLAR"

Al Baker ayrıca, "Bireyler çok yüksek bir ağaca tırmandı. Bu ağaçtan indiklerinde yaralanacaklar. Ancak benim ülkem azimle yoluna devam edecek."