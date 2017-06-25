taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Katar Havayolları CEO'su Trump'a ateş püskürdü

Katar'a uygulanan yaptırımlar sonucu zor durumda kaldığını iddia eden Katar Havayolları CEO'su Al Baker, Trump'ı sert bir dille eleştirdi.

25.06.2017 - 11:18
  1. Haberler
  2. Dünya

Katar Havayolları CEO'su Akbar Al Baker, Al Jazeera'nın muhabiri Andrew Simmons'a verdiği röportajda birçok konuya açıklık getirirken uygulanan yaptırımlara da değindi.

Katar Havayolları CEO'su Trump'a ateş püskürdü

CEO HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

Al Baker, ABD'nin Katar'a uyguladığı yaptırımlar sonrası hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Al Jazeera'nın muhabiri Simmons bunun üzerine, "Ama Donald Trump sizin arkadaşınız değil mi?" diye sordu.

Katar Havayolları CEO'su Trump'a ateş püskürdü

"ÜLKEMİN KARŞISINDA DURAN BİRİ NASIL ARKADAŞIM OLABİLİR?"

Sorulan sorunun hemen ardından kızgınlığını gizleyemeyen Al Baker, "Adaletsiz bir şekilde ülkemin karşısında duran biri nasıl arkadaşım olabilir?" şeklinde bir cevap verince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

"YARA ALACAKLAR"

Al Baker ayrıca, "Bireyler çok yüksek bir ağaca tırmandı. Bu ağaçtan indiklerinde yaralanacaklar. Ancak benim ülkem azimle yoluna devam edecek."

İlginizi Çekebilir
Justin Trudeau bayram kolisi hazırladı
Kanada Başbakanı, Ramazan Bayramı nedeniyle hazırlanan kolilerinin oluşturulmasına yardım etti.
Putin'den KGB itirafı
1985 ile 1990 yılları arasında Almanya'nın Dresden kentinde KGB için çalışan Putin, oradaki göreviyle ilgili ilk kez konuştu.
Köln'de Ramazan Bayramı
Almanya'nın Köln şehrinde Ramazan Bayramı kutlanıyor.
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu
İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda 111 yerleşim yeri için oy kullanma işlemi başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

398
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

50
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

113
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

181
Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

48
TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM