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Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

Katar ile Türkiye arasındaki deniz tatbikatı 6-7 Ağustos'da gerçekleştirilecek.

04.08.2017 - 09:07
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Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

katar

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el Muhennedi, başkent Doha'nın güneydoğusundaki Hamed Limanı'na gelen TCG Gökova Fırkateyni'ni ziyaret etti.

Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateyne gerçekleştirdiği ziyarette teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı.

TATBİKAT TARİHİ

Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos'ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi.

214 TÜRK ASKERİ HAMED LİMANI'NA ULAŞTI

Türk Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle pazartesi Hamed Limanı'na ulaşmıştı.

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