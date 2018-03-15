Katar'daki Dimdex'18 fuarına Türkiye damgasını vurdu

Katar'da devam eden DIMDEX askeri fuarında Türkiye silahlarıyla olduğu kadar tecrübesiyle de göz doldurdu. Son model askeri teknolojilerin sergilendiği fuarda, Katar'ın Zekreet bölgesinde yapılacak olan Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nin (BUROQ SPECIAL MARINE OPERATIONS) tesisinin yapılması işi Türkiye'ye verildi.

Katar Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hamad Abdulla A.M. Al Marri ile MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı'nın katılımlarıyla protokol imzalandı.



MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı

ÖZEL KUVVETLERE DEV TESİS

Özellikle körfez krizinden sonra ilişkilerin seviyesini sıkılaştıran Katar ve Türkiye, yeni bir projenin altına imzasını atıyor. Bölgeye dev bir askeri tesis kuracak olan Türkiye ile Katar önemli bir projeyi hayata geçirecek.

Türk şirketi Katar'a askeri eğitim tesisi kuracak VİDEO

Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanı aynı anda 200 askeri personelin eğitim ihtiyacını sorunsuz ve eksiksiz karşılayacak şekilde yapılması planlanan tesis, 130 dönümlük alana inşa edilecek. Katar silahlı kuvvetleri ile MDS Savunma Teknolojileri firması yapımı üstlenecek.

TESİSTE YOK YOK

Dev tesis içeriğindeki hizmetleri ile de göz dolduracak. Alanındaki sayılı eğitim alanlarından biri olacak tesiste şu birimler yer alacak:

Yönetim Binası 50m Kapalı Atış Poligonu ve simülasyon merkezi Çok amaçlı eğitim merkezi. Meskun Mahal Eğitim Alanı. Bomba eğitim alanı. Anti-terör ve yangın eğitimi vermek üzere hazırlanmış kargo gemisi. Kapalı Spor Salonu Manialı pentatlon eğitim alanı Zodyak tekneler için liman. 200 Kişilik Asker Yatakhanesi 50 Kişilik Subay Yatakhanesi Yemekhane Binası Silah ve Mühimmat Depoları.