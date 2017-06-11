Katar'dan kriz yaşadığı ülke vatandaşlarına işlem yok

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar devletinin prensipleri ve değerleri çerçevesinde kardeş ülke ve halklarla siyasi farklılıkları gidermeye çalıştığı belirtilerek "Katar devleti, kendisiyle diplomatik ilişkileri kesen ya da seviyesini düşüren ülkelerin Katar topraklarındaki vatandaşlarına herhangi bir işlem yapmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE'den, 5 Haziran gecesi Katar ile diplomatik ilişkilerini kestikleri, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği açıklamaları gelmişti.

Katar'ı diplomatik ablukaya alan Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, 14 gün içinde vatandaşlarının Katar'ı terk etmelerini, ülkelerindeki Katarlıların da aynı şekilde topraklarından çıkmalarını talep etmişti.