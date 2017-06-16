Katar'ın Ankara Büyükelçisi: Gerçek dostumuzu gördük

Katar'la komşu ülkeler arasında diyalog kanallarının açık olmasına karşın bir sabah uyandıklarında alınan kararla karşılaştıklarını, ortaya konulan gerekçelerin bir zemini olmadığını söyleyen elçi "Böyle bir mübarek ayda, Müslüman ülkeden böyle bir harekette bulunmalarını hiç beklemiyorduk." dedi.

Hürriyet gazetesinden Serkan Demirtaş'a yaşananları anlatan El Şafi, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sadece iki ay önce Katar'ı ziyaret ettiğini ama bugün tartışılan konularla ilgili hiçbir şey söylemediğini aktarırken, bunalımın başlamasından bu yana 10 gün geçmesine karşı hala ne tür şartlar öne sürüldüğünü öğrenemediklerini belirtti.

"GERÇEK DOSTUMUZU GÖRDÜK"

Türkiye'nin bu süreçte Katar'a verdiği destek konusunda da görüşlerini ileten El Şafi, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve süreçte takındığı tavrın çok önemli ve olumlu olduğunu söyleyerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu onurlu bir tutumdur. Gerçek dostumuzu gördük. Böyle bir desteği bize ancak Türkiye gibi büyük bir medeniyeti olan, kültürü ve tarihi olan bir ülke verebilirdi. Türkiye'nin yanımızda durması bizim için çok büyük bir onurdur." dedi.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Katar'ın süt ve süt ürünleri gibi acil ve günlük gereksinimlerinin karşılanması için Türkiye ve Katar ekonomi bakanlıkları arasında bir komisyon kurulduğu bilgisini veren Büyükelçi, Katar'ın önde gelen şirketlerinin bu komisyon aracılığıyla Türk ürün ve üreticilerine ulaşabildiğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye bu konuda çok yardımcı oldu. Bizim şirketlerimiz geldi. Ağırlıklı olarak süt ve süt ürünleri satın aldılar. Çünkü bu ürünler daha önce Suudi Arabistan'dan geliyordu. Abluka kararı ayıptır. Katar küçük ülke değil, istediğini başka piyasadan alır getirir. Ama mesele bu değil; abluka ile iki taraftaki sosyal ilişkiyi kırdılar. Türk yetkililer bize ‘Tüm piyasamız size açıktır. Ne isterseniz vermeye hazırız' dediler. Bizim şirketlerimiz de istedikleri ürünleri satın alabildiler. Bundan minnettarlık duyuyoruz."

'TÜRK ÜSSÜ BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN'



Son gelişmeleri değerlendiren diplomatik kaynaklar ise Türkiye'nin Katar'la askeri üs anlaşmasını yaşama geçiren Meclis onayının, Körfez bölgesinde oluşturulmak istenen denklemi bozduğunu ve Katar'ın yalnız olmadığı mesajının tüm taraflara verildiğini bildirdiler. Katar'daki Türk üssünün bölgenin güvenliğine dönük olduğunun tüm taraflara iletildiğini anlatan kaynaklar, bölgedeki gerginliğin daha uzun süre sürebileceğini de kaydettiler.