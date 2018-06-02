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Katar'ın engelsiz çocuğu: Ganim El Miftah

Katar'da bacakları olmadan dünyaya gelen Ganim El Miftah, tüm engellerine rağmen Katar'ın gururu olmayı başardı.

İHA | 02.06.2018 - 21:21..
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Katar’da 2002 yılında, bacakları olmadan dünyaya gelen Ganim El Miftah, tüm engelleri aşarak Arap dünyasının en başarılı genç ödülünü aldı.

Doğumdan önce doktorlar tarafından aldırılması gerektiği söylenen Ganim, annesinin sevgisi ve çabası ile Katar’ın gururu olmayı başardı.

FUTBOL OYNUYOR YÜZÜYOR

Ganim, engellerine rağmen önce ellerini ayak gibi kullanmayı öğrendi. Daha sonrasında futbol oynamaya ve yüzmeye başladı. Ganim ve ailesinin çabaları karşılıksız kalmadı ve daha sonra Ganim, ülkesi tarafından Asya için iyi niyet elçisi olarak seçildi.

Katar'ın engelsiz çocuğu: Ganim El Miftah

Birçok kez ödüle layık görülen Ganim kendisi birçok kişiye umut ışığı oldu. En büyük hayali ise Katar’ın Dışişleri Bakanı olmak olan Ganim, Refah ve Sosyal Kalkınma Umut Derneğinin 16 Mart’ta İstanbul'da düzenlediği 43 ülkeden 500 kişinin katıldığı bir toplantıda da konuşma yapmıştı.

Katar'ın engelsiz çocuğu: Ganim El Miftah

Katar'ın engelsiz çocuğu: Ganim El Miftah

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