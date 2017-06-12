Katarlı Bakan: Biz kaybedersek onlar da kaybeder

CNBC televizyonuna açıklamada bulunan Katar Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi, dört Arap ülkesinin yaptırımlarından dolayı bölgedeki ticaretin ve dolayısıyla bu ülkelerin de zarar göreceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"TEK KAYBEDEN BİZ OLMAYACAĞIZ"

"Birçok kişi bundan tek kaybedenin biz olmayacağımızı düşünüyor... Biz bir dolar kaybedersek, onlar da bir dolar kaybedecek."

ARAP ÜLKELERİ KATAR'LA İLİŞKİLERİNİ KESİP SINIRLARINI KAPATMIŞTI

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, geçen hafta başında militan örgütleri ve İran'ı desteklediği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkileri kesti ve sınırlarını Katar'a kapattı. Daha sonra diğer bazı Arap ülkeleri de bu dört ülkeye katıldı.

