taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5317
EURO
3,9611
ALTIN
143,88
PETR
48,3400

Katarlı Bakan: Biz kaybedersek onlar da kaybeder

Katar Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi "Biz bir dolar kaybedersek, onlar da bir dolar kaybedecek." dedi.

12.06.2017 - 09:35
  1. Haberler
  2. Dünya

katar

CNBC televizyonuna açıklamada bulunan Katar Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi, dört Arap ülkesinin yaptırımlarından dolayı bölgedeki ticaretin ve dolayısıyla bu ülkelerin de zarar göreceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"TEK KAYBEDEN BİZ OLMAYACAĞIZ"

"Birçok kişi bundan tek kaybedenin biz olmayacağımızı düşünüyor... Biz bir dolar kaybedersek, onlar da bir dolar kaybedecek."

ARAP ÜLKELERİ KATAR'LA İLİŞKİLERİNİ KESİP SINIRLARINI KAPATMIŞTI

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, geçen hafta başında militan örgütleri ve İran'ı desteklediği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkileri kesti ve sınırlarını Katar'a kapattı. Daha sonra diğer bazı Arap ülkeleri de bu dört ülkeye katıldı.

İlginizi Çekebilir
Katar'dan Rusya ve İran'a yardım cevabı
Ambargo uygulanan Katar, Rusya ve İran tarafından teklif edilen gıda yardımını kabul etmedi.
İran Devrim Muhafızları: Saldırı yapanları öldürdük
İran İstihbarat Bakanı, geçtiğimiz hafta Humeyni'nin mezarına ve meclise saldıranların öldürüldüğünü açıkladı.
Katar'da Suudi Arabistanlının cenazesi ortada kaldı
Ülkede yaşamını yitiren bir Suudi'nin cenazesini yasak nedeniyle akrabaları almaya gelemeyince binlerce Katarlı cenazeye gitti.
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Ülkenin birçok bölümünde hissedilen deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

73
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

140
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

36
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

145
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

111
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

80
Fatih Terim basın toplantısında konuştu

Fatih Terim basın toplantısında konuştu

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM