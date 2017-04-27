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Kati Piri'den Türkiye hakkında küstah sözler

AB Raportörü Kati Piri, Türkiye'nin yeni anayasasıyla Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini söyledi.

27.04.2017 - 08:22
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Kati Piri'den Türkiye hakkında küstah sözler

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE AB ÜYESİ OLAMAZ"

Türkiye hakkında konuşurkan haddini aşan Piri, "Türkiye böyle bir anayasayla Avrupa Birliği üyesi olamaz. Birliğe katılım görüşmelerine devam etmek de mantıklı gelmiyor." diye konuştu.

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Öte yandan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde en kritik günlerden birinin de Cuma günü olması bekleniyor.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cuma günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasının değerlendirilmesini istemişti.

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