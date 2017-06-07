Katil: Cesedi belgeselde izlediğim gibi parçaladım

Bursa'da inşaat işçisi ve bekar Hüseyin Altı'dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen yıl 26 Mart tarihinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis aramasına rağmen Altı'ya ulaşamayınca cinayet ihtimali üzerinde durdu.

TELEFONUYLA EN ÇOK KONUŞTUĞU TEMİZLİK İŞÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, annesi ile birlikte yaşan Hüseyin Altı'yı oturduğu merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi'ndeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ve cep telefonu görüşme kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Hüseyin Altı'nın kaybolduğu gün tek başına yürürken görüntüsüne ulaşıldı. Atlı'nın cep telefonu ile en fazla konuştuğu temizlik işçisi Akif Tamtürk gözaltına alındı.

"BIÇAKLA ÖLDÜRDÜM, CESEDİ BANYOYA GETİİP PARÇALARA AYIRDIM"

Evli ve 2 çocuk babası Tamtürk, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasında cinayeti işlediğini itiraf ederek, ifadesinde şunları söylediği belirtildi:

"Hüseyin'in bekar olduğunu biliyordum. Ona, Üsküp'te tanıdığım çok güzel bir kız olduğunu kabul etmesi halinde ikisini evlendireceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Çeşitli tarihlerde ondan toplam 44 bin lira para aldım. Bu paraları eğlence yerleri ve pavyonda harcadım. O gün eşim ve kızımın olmadığı sırada bizim eve geldi. Ben de gerçeği ona açıkça söyledim. Sinirlendi. Aramızda çıkan kavgada elime geçirdiğim bıçakla öldürdüm. Cesedini banyoya getirip parçalara böldüm. Sonra poşetlere koyup çöp konteynırlarına ve boş araziye attım."

CİNAYETİ 10 AY SONRA AYDINLATILDI

Cinayeti 10 ay sonra aydınlatan polis yaptığı aramada öldürülen Hüseyin Altı'nın ceset parçaları ve elbiselerine ulaşamadı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Akif Tamtürk'ün savcılık soruşturması Cumhuriyet Savcısı Gizem Özcan Birşen tarafından tamamlandı.

İFADESİNDE "BELGESELDE İZLEMİŞTİM, ÖYLE PARÇALADIM" DEDİ

Soruşturma kapsamında adliye de ifadesi alınan Tamtürk, emniyet müdürlüğündeki suçlamaları kabul ederken, "Cesedi banyoda parçalarken hiç zorlanmadım. Televizyon belgesellerinde cesetlerin rahat bir şekilde nasıl parçalanabileceğini içeren görüntüler aklıma geldi. Bu nedenle vücudunu eklem yerlerinden 7 ayrı parçaya bölüp poşetlere koydum. Bunların bir kısmını pazar arabası ile mahallemizdeki çöp konteynerine attım. Elbiselerini de yine çöpe attım. Bazılarını ise yanıma alıp minibüs ile gittiğim boş arazilere bıraktım. Sona eve gelip banyoyu yıkadım, üzerinde kan bulunan halıyı yıkamaya verdim." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Soruşturma kapsamında verdiği ikinci ifadesinde bu kez suçlamaları kabul etmeyen Akif Tamtürk, hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tamtürk'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.