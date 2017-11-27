Katırlarla kaçak akaryakıt taşıyan 3 İranlı yakalandı

Yüksekova 3'in Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe vuruldu.
Aynı zamanda Irak ile sınırı bulunan Şemdinli'nin İran sınır kesiminde katır sırtında yurda kaçak akaryakıt getirmeye çalışan 3 İranlı kaçakçı, jandarmanın keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında yakalandı.
4 BİN LİTRE KAÇAK MOTORİNE EL KONULDU
59 katır sırtında yurda sokulan 4 bin litre gümrük kaçağı motorine el konulurken, İranlı 3 kaçakçı gözaltına alındı.