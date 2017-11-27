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Katırlarla kaçak akaryakıt taşıyan 3 İranlı yakalandı

Hakkari Şemdinli sınırında, 3 İranlı kaçakçının 59 katırla yurda kaçak yollarla sokmaya çalıştıkları 4 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

DHA | 27.11.2017 - 13:58..
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Yüksekova 3'in Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe vuruldu.

Katırlarla kaçak akaryakıt taşıyan 3 İranlı yakalandı

Aynı zamanda Irak ile sınırı bulunan Şemdinli'nin İran sınır kesiminde katır sırtında yurda kaçak akaryakıt getirmeye çalışan 3 İranlı kaçakçı, jandarmanın keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında yakalandı.

4 BİN LİTRE KAÇAK MOTORİNE EL KONULDU

59 katır sırtında yurda sokulan 4 bin litre gümrük kaçağı motorine el konulurken, İranlı 3 kaçakçı gözaltına alındı.

Katırlarla kaçak akaryakıt taşıyan 3 İranlı yakalandı

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