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Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço

Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalın başlatılan operasyonda güvenlik güçlerine 1 terörist teslim oldu, 2 teröristin ise cesedine ulaşıldı.

16.05.2017 - 22:26
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 28 gündür aralıksız devam ettiği belirtildi:

"1 bölücü terör örgütü  mensubu operasyon icra eden birliklerimize M-16 silahı ile birlikte teslim olmuştur.Önceden etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun cesedine ulaşılmıştır" denildi.

Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonda 28 günde  450 adet muhtelif tipte silah, 258 bin 956 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) 16 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 48'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir.  Yeni tespit edilen 10 mağara içerisinde yapılan aramada; I adet Doçka silahı, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 36 bin 350 adet Biksi mühimmatı, 189 adet Doçka mühimmatı, 57 adet uçaksavar mühimmatı, bin Iitre benzin, 13 adet tüp çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 5. Bölgede 28 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 450 adet muhtelif tipte silah, 258.956 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"

Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço

Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço
Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço

Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço
Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço

Kato Dağı operasyonunun 28'inci gününde bilanço

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