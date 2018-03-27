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Kaunos'ta 3 bin yıl öncesine yolculuk

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti, kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatrosu, hamamları, agorası ve tapınağı ile ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

AA | 27.03.2018 - 16:50..
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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ne erişebilmek için tur tekneleri ile yaklaşık 10 dakika yolculuk yapan  ziyaretçiler, ağaçlarla kaplı yolda 15 dakika kadar yürüdükten sonra 3 bin yıllık antik kentin kapılarını aralıyor.

Kaunos'ta 3 bin yıl öncesine yolculuk

Ziyaretçiler, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları ile büyülenip 5 bin kişilik tiyatroda soluklanıyor, bazilika, hamam ve agorada dolaşıp bin 300 yıllık mozaikleri inceliyor, Demeter Kutsal Tapınağı'nda fotoğraf çektiriyor.

40 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, aynı zamanda Likya-Karya döneminde tuz üretim ve ticareti yapılan liman kenti olma özelliğini de taşıyor. Etrafındaki kaya mezarlarıyla tanınan antik kenti, geçen yıl 40 bin kişi ziyaret etti.

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